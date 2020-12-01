В госпитале для больных коронавирусом при загадочных обстоятельства умер мужчина

В госпитале для больных коронавирусом при загадочных обстоятельства умер мужчина
Непонятно, что стало причиной смерти мужчины. Фото: Baltphoto

Это не первый подобный случай в Новосибирске.

В Новосибирске при загадочных обстоятельствах умер пациент госпиталя ветеранов войн №2, который сейчас принимает коронавирусных больных. Об это пишет РИА Новости. О подобных случаях сообщалось уже несколько раз – инцидентами заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Специальная комиссия разбирается, почему граждане уходят из жизни в учреждениях для лечения от инфекции. Напоминаем, что ситуация с коронавирусом в регионе напряженная и сложная – за неделю в Новосибирске заразились более 1,2 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников назвал самый опасный симптом коронавируса. Требовать госпитализацию нужно при ранней одышке.

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В госпитале для больных коронавирусом при загадочных обстоятельства умер мужчина
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