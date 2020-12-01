Китай мог занижать статистику по коронавирусу в начале пандемии

Китай мог занижать статистику по коронавирусу в начале пандемии
Китай никак не комментирует информацию. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Цифры уменьшали в некоторых случаях в два раза.

Китай уличили в занижении статистики о пациентах с коронавирусом в начале пандемии. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.

Аноним заявил, что у него есть документы, подтверждающие сказанное. В то время как Пекин зарегистрировал около шести тысяч зараженных, оглашались совсем другие цифры – 2,5 тысячи. Источник добавил, что в начале пандемии была низкая выявляемость инфекции, на процесс уходило довольно много времени.

Напоминаем, что вспышка была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. На данный момент в мире успели заболеть 63,6 миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников назвал самый опасный симптом коронавируса. Мясников заявил, что обращаться за помощью нужно при высокой температуре, которая держится некоторое время.

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