«Зенит» может выкупить Чистякова за 3,5 млн евро

Судьба футболиста должна решиться в ближайшие месяцы.

Петербургский клуб «Зенит» думает над покупкой защитника Дмитрий Чистякова. Сейчас футболист играет за «Ростов», сумма выкупа может составить 3,5 миллиона евро. Не уточняется, сколько матчей Чистяков должен провести для выкупа.

Ожидается, что судьба Чистякова решится в ближайшие месяцы – уже этой зимой. Если вопрос не решат зимой, то к нему вернутся летом. При этом сумма контракта может вырасти до четырех миллионов евро.

Напоминаем, что контракт защитника рассчитан до лета 2022 года. Он является воспитанником «Зенита».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак объяснил, почему «Зенит» вылетел из плей-офф ЛЧ. Он отметил, что команда не справляется без сильнейших игроков.