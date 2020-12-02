«Зенит» может выкупить Чистякова за 3,5 млн евро

&#171;Зенит&#187; может выкупить Чистякова за 3,5 млн евро
Дмитрий Чистяков. Фото: ФК "Ростов"

Судьба футболиста должна решиться в ближайшие месяцы.

Петербургский клуб «Зенит» думает над покупкой защитника Дмитрий Чистякова. Сейчас футболист играет за «Ростов», сумма выкупа может составить 3,5 миллиона евро. Не уточняется, сколько матчей Чистяков должен провести для выкупа.

Ожидается, что судьба Чистякова решится в ближайшие месяцы – уже этой зимой. Если вопрос не решат зимой, то к нему вернутся летом. При этом сумма контракта может вырасти до четырех миллионов евро.

Напоминаем, что контракт защитника рассчитан до лета 2022 года. Он является воспитанником «Зенита».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак объяснил, почему «Зенит» вылетел из плей-офф ЛЧ. Он отметил, что команда не справляется без сильнейших игроков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дмитрий чистяков зенит трансфер


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мишустин прокомментировал скандал из-за концерта Басты в Петербурге
В районе Москвы ввели карантин по бешенству
«Зенит» может выкупить Чистякова за 3,5 млн евро
Вуди Аллен не против снять фильм в Санкт-Петербурге
На Косыгина подрались две пьяные девушки
Тодоренко расплакалась, когда увидела страстный танец своего супруга
Асмус призналась, что ее «выворачивает» от боли
Названы гонорары Шнурова и Киркорова в новогоднюю ночь