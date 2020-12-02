Субсидии для Боткинской и школ: какие поправки внесли в бюджет Петербурга на этот год

В Петербурге во втором чтении рассмотрели поправки к бюджету Петербурга на этот год и плановый период 2021 и 2022 годов. Дополнительные средства хотят направить на школы и сферу здравоохранения.

Ко второму чтению, которое проходит в Законодательном Собрании в среду, 2 декабря, представили пять поправок. Из них пакетом приняли три: поправки губернатора Александра Беглова, бюджетно-финансового комитета и депутата Васильева. Поправки Партии Роста и «Справедливой России» поддержки не получили.

Партия Роста предлагала часть денег из резервного фонда и средств на обслуживание внутреннего долга направить на больницы и станции скорой помощи, а также на закупку бесплатных лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания.

Справедливоросы хотели направить более 11 млн рублей на субсидии частным образовательным организациям Приморского района. В пояснительной записке авторы отмечали, что во время весенней корректировки бюджета субсидии ряда частных образовательных организаций были сокращены на 98%.

По поправке депутата Васильева, 600 тысяч рублей направят администрации Красносельского района на ассигнование субсидии школам. Их направят на ремонт кондиционера в помещении бассейна школы №291 и покупки «мягкого инвентаря». Часть средств получит школа №547 на оборудование для школьной столовой.

По предложению бюджетно-финансового комитета Боткинская больница получит 159 млн рублей в качества компенсации трат на оборудование и покупку средств индивидуальной защиты во время пандемии.

Согласно поправкам губернатора, дополнительные средства направят на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальные выплаты, здравоохранение, в том числе и на закупку лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19.