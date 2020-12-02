Эксперт успокоила петербуржцев: массовых увольнений к Новому году ждать не надо

Небольшая часть компаний продолжит проводить сокращения в Петербурге, однако массовых сокращений 2008-го года ждать не стоит. Такое мнение высказала рекрутер и карьерный консультант Ирина Соболева.

Как отметила Ирина Соболева в разговоре с Gazeta.SPb, отдельные компании уже сокращают персонал и продолжат это делать. Причины кадровых изменений не только в пандемии. Речь идет и автоматизации производства, и о продаже бизнеса.

«Я бы не сказала, что это массовые сокращения, как это было в конце 2008 года. Этот кризис принципиально отличается от предыдущих тем, что компании стремятся сохранить сотрудников: перевести на неполную занятость, отправить в отпуска, перевести на другие функции, урезать другие менее важные расходы», — заметила карьерный консультант.

По ее словам, за последние 20 лет бизнес проходит уже четвертый кризис. Опыт научил предпринимателей понимать то, что «непростые времена» проходят, а искать новые персонал – сложно и дорого.

«К тому же многие компании научились гибко реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка. Сейчас многие переходят в онлайн. Сокращали и будут сокращать персонал компании, бизнес которых сильнее всего пострадал от пандемии, и те, кто не смог вовремя перестроить свою работу», — заключила эксперт.

Как писала ранее gazeta.spb.ru, общепит стал одной из наиболее пострадавших из-за пандемии сфер. За январь-сентябрь этого года оборот заведений общественного питания составил меньше 50 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель просел на 30,2%. Из-за коронавируса в городе могут быть закрыты около тысячи заведений. Сами рестораторы при этом заявляют, что уходить с рынка не хотят. Многие стремятся занять освобожденные конкурентами места.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к Новому году в Петербурге могут начаться массовые увольнения. Отмечалось, что с начала года работу в городе потеряли около 20 тысяч человек, а вторая волна увольнений грядет в декабре.