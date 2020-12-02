Стало известно, когда начнутся испытания вакцины-спрея от коронавируса в Петербурге

В Северной столице планируют начать испытания вакцины-спрея от коронавируса на добровольцах в апреле. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил ио директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Разработка вакцины в виде спрея – четвертый вариант препарата в России.

На данный момент препарат тестируется на животных.

Испытания на добровольцах предположительно пройдут в апреле. О наборе волонтеров будет объявлено на официальном портале НИИ гриппа имени Смородинцева. Желающие смогут записаться в добровольцы по номеру телефона и через соцсети организации.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 133 288, выздоровело 75 064 пациента, число смертельных исходов достигло 5 599.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с каждым днем количество заболевших растет. Эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной. В США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса.