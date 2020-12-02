Петербургский ЖК «Автограф» получил «Золотого Трезини» за лучший проект зоны отдыха

В Петербурге жилой комплекс «Автограф» от Setl Group был награжден на престижном конкурсе «Золотой Трезини». Жюри оценило проект зоны отдыха в составе ЖК.

Торжественная церемония конкурса состоялась 1 декабря. Победители получили позолоченные статуэтки Доменико Трезини.

«Автограф» — новый проект Setl Group на Лиговском проспекте, который находится в шаговой доступности от запланированной станции метро «Боровая». За десять минут до комплекса также можно будет доехать от площади Восстания.

Здания высотой 11-13 этажей планируют оформить в скандинавском стиле – в цветовой гамме будут контрастировать светлые и темные тона.

Жилой комплекс предполагает подземный паркинг и коммерческие помещения. На территории квартала смогут разместить детский сад на 120 мест с бассейном. При этом в одном из корпусов ЖК откроют детский клуб.

«Золотого Трезини» же комплекс получил за зону отдыха во дворе. Она включает в себя детские площадки из экоматериалов, спортивную зону площадью в тысячу «квадратов», аллею, экопарк. Уютную атмосферу там создадут фонари, дизайнерские скамейки и островки с растениями белых, синих, желтых, красных, розовых и фиолетовых оттенков.

Эксклюзивным брокером проекта «Автограф» выступает «Петербургская Недвижимость».

Отметим, что статуэтку Трезини Setl Group уже получала в прошлом году за ЖК Stockholm как за лучший комплекс премиум- или бизнес-класса. А годом ранее ЖК «Фортеция» был признан лучшим проектом жилого комплекса комфорт-класса.