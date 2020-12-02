В Петербурге готовы за 2-3 дня развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19

В Петербурге готовы за 2-3 дня развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19
По данным на 2 декабря, за сутки заболели 3684 человека. Амбулаторное лечение в поликлиниках проходят 53075 человек. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На сегодняшний день в Северной столице остаются свободными более 6% коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Всего в городе развернута 10 901 койка.

Об этом в среду, 2 декабря, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Россия-24». Глава города отметил, что при необходимости расширить коечный фонд можно за 2-3 дня за счет перепрофилирования стационаров, оказывающих плановую медицинскую помощь. Сейчас коронавирусных пациентов в Северной столице принимают 16 городских и 5 федеральных больниц.

«При этом койки не должны простаивать в ожидании пациентов», — подчеркнул глава города. Беглов добавил, что для властей и медиков принципиально важно, чтобы пандемия не отражалась на оказании плановой медицинской помощи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам президента Владимира Путина, российская система здравоохранения расширяет свои возможности.

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