В Петербурге студенты готовы помочь школьникам на «удаленке»

Сотни студентов РГПУ имени Герцена хотят принять участие в проекте «Продленка на удаленке», помогая школьникам учиться в дистанционном формате.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала на своей странице «ВКонтакте», что изначально предполагалось задействовать в смешанном формате обучения для школьников около 400 старшекурсников. Но заявки на участие в «Продленке на удаленке» подали уже более тысячи желающих.

Студенты проводят для школьников вебинары, помогают с домашними заданиями, иногда бывают индивидуальные консультации, а порой для детей проводят физкультминутки и игры.

Потехина отметила, что необычные дистанционные занятия пришлись по душе ребятам. К проекту начали присоединяться и школьники, которые учатся в обычном режиме.

Сейчас РГПУ работает над новой инициативой: «виртуальными классными руководителями».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге педагогам старше 50 лет помогут адаптироваться к технологическим изменениям в школах.