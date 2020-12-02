В Петербурге педагогам старше 50 лет помогут адаптироваться к технологическим изменениям в школах

Обучать педагогов, методистов и воспитателей планируют на базе Политехнического колледжа городского хозяйства. Фото: Pixabay

Обучать педагогов, методистов и воспитателей планируют на базе Политехнического колледжа городского хозяйства. Фото: Pixabay

Пандемия коронавируса вынудила перенести образовательный процесс в онлайн. Это коснулось как вузов, так и школ, как студентов и учеников, так и педагогов.

Для поддержки преподавателей власти Северной столицы запускают образовательную программу «Особенности организации профессиональной деятельности работников образовательного учреждения, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», о чем 2 декабря уведомляет пресс-служба Смольного.

«Нужно быстро адаптироваться к изменениям», — считает губернатор Александр Беглов. В связи с этим специалисты будут оперативно помогать учителям, воспитателям и другим сотрудникам образовательной сферы в вопросах компьютеризации процесса обучения. Программа рассчитана на петербуржцев старше 50 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат ЗакСобрания Петербурга Оксана Дмитриева призывает перевести на дистанционное обучение все школы города.