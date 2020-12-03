В Петербурге клубам «Космонавт» и «А2» временно запретили деятельность

В Северной столице Роспотребнадзор запретил концертным площадкам проводить мероприятия из-за нарушения коронавирусных ограничений.

Как сообщает комитет по культуре Санкт-Петербурга, 28 ноября во время выездных контрольных мероприятий Роспотребнадзором были выявлены нарушения противоэпидемиологических требований в клубах «Космонавт» и «А2».

В итоге, концертным площадкам запретили проводить мероприятия до решения суда.

«Таким образом, концерт группы «Мельница» в клубе «А2» 4 декабря, а также концерты группы «Крематорий» и «Ундервуд» в клубе «Космонавт» 4 и 5 декабря соответственно, не согласованы», – говорится в сообщении комитета.

Напомним, что организаторы обязаны согласовывать мероприятия, численность которых превышает 50 человек. Данные ограничения приняты из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге проверят ночные клубы, которые должны были закрыться из-за ограничений.