Угрозы, измены и большая любовь: о чем последние месяцы говорили на заседаниях по делу Соколова

Чуть больше, чем за год, дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко в Петербурге, успело обрасти подробностями. Многие из них вскрылись за последние месяцы рассмотрения дела подозреваемого историка Соколова в городском суде. Gazeta.SPb рассказывает, о чем говорили все это время свидетели.

Громкое убийство было совершено в ночь на 8 ноября 2019-го года. Следствие считает, что в квартире в центре Петербурга уже бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а затем решил избавиться от ее тела, расчленив его. Утром историка вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали части тела девушки.

Изначально историка перевезли в Москву, где он находился в Бутырке. Позже он был этапирован в Петербург. Первое судебное заседание по делу прошло в марте в Октябрьском районном суде. Летом рассмотрение уголовного дела было перенесено в Санкт-Петербургский городской суд. Перенос процесса тогда объяснили общественным интересом и технической возможностью организовать онлайн-трансляцию заседаний.

Трансляция заседаний, действительно, находится в открытом доступе. Выступления свидетелей, реакция Соколова, подробности личной жизни, — за всем этим следит общественность.

В качестве свидетелей по делу уже успели выступить коллеги Соколова, прохожие, которые видели историка у Мойки 9 ноября, понятые, видевшие в квартире отчлененную голову Анастасии Ещенко, оппоненты экс-доцента и те, кто был с ним близок.

Так, в сентябре в Санкт-Петербургском городском суде показания дала Екатерина Пржигодзкая, которая утверждала, что в 2007-м году будучи студенткой вступила в отношения с Соколовым. Она рассказала о бурном романе и о том, что закончился он якобы избиением.

«Когда поднялись в квартиру, схватил за руки, начал бить по лицу и груди. После чего посадил и поднимал за уши вместе со стулом. Угрожал, подносил раскаленный утюг и говорил, что изуродует на всю жизнь», — так она описывала их расставание.

Позже сам историк заявлял, что Ещенко была его единственной возлюбленной студенткой.

На суде Соколов рассказал, что начал встречаться с Ещенко после того, как увидел ее на лекции в 2013-м году. На одном из заседаний в октябре историк заявил, что между ними «была настоящая большая любовь», однако свидетели отмечали: гладкими их отношения не были.

С самого начала представитель потерпевших утверждала, что еще до убийства доцент поднимал руку на Ещенко, а сама девушка якобы была уверена в том, что Соколов не верен ей.

Сам подозреваемый убежден в обратном: в октябре на суде он сообщил о том, что аспирантка сама изменяла ему с мужчиной, который находится в федеральном розыске.

Несколько свидетелей при этом отмечали, что причиной конфликтов историка с возлюбленной нередко становились его дети. Соколов, по их словам, просил не упоминать их при Ещенко. Если это происходило, она якобы менялась в лице и становилась агрессивной.

Несмотря на это, незадолго до убийства Соколов представлял своим колегам Ещенко в качестве невесты.

Отметим, что Олег Соколов неоднократно обвинял в трагедии публициста Евгения Понасенкова. Имя последнего регулярно всплывает во время судебного процесса. Защита настаивает на том, что оппонент Соколова и его соратники якобы устроили травлю историка, а тот постоянно ощущал угрозу для своей жизни.

Впрочем, вину в убийстве экс-доцент все-таки признал и даже раскрыл подробности расчленения тела девушки. По его словам, он использовал нож и ножовку. Части тела уложил в полиэтиленовые пакеты. В своих показаниях он отмечал, что останки не хотели тонуть, и он решил залезть в воду.