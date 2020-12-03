«Зенит» может подписать игрока «Штутгарта» Гонсалеса

Петербургский «Зенит» планирует в зимнее трансферное окно подписать футболиста из немецкого чемпионата. Кандидатом является полузащитник «Штутгарта» Николас Гонсалес.

Как сообщает «Чемпионат», покупка игрока сине-бело-голубым может обойтись в 30 млн евро.

Отметим, что Николас Гонсалес 22-летний футболист «Штутгарта». В команду игрок перешел из «Аргентинос Хуниорс» в 2018 году. Также игрок выступает за национальную сборную Аргентины.

Помимо «Зенита» к футболисту проявляет интерес «ЦСКА». Команда из Москвы приметила футболиста еще в июне прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» сыграет свой заключительный матч в Лиге чемпионов дома в присутствии зрителей. Фанаты сине-бело-голубых смогут посетить поединок с «Боруссией» 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена».