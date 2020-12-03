«Зенит» может подписать игрока «Штутгарта» Гонсалеса

«Зенит» может подписать игрока «Штутгарта» Гонсалеса
Футболист Николас Гонсалес. Фото: скриншот из Instagram

Петербургский «Зенит» планирует в зимнее трансферное окно подписать футболиста из немецкого чемпионата. Кандидатом является полузащитник «Штутгарта» Николас Гонсалес.

Как сообщает «Чемпионат», покупка игрока сине-бело-голубым может обойтись в 30 млн евро.

Отметим, что Николас Гонсалес 22-летний футболист «Штутгарта». В команду игрок перешел из «Аргентинос Хуниорс» в 2018 году. Также игрок выступает за национальную сборную Аргентины.

Помимо «Зенита» к футболисту проявляет интерес «ЦСКА». Команда из Москвы приметила футболиста еще в июне прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» сыграет свой заключительный матч в Лиге чемпионов дома в присутствии зрителей. Фанаты сине-бело-голубых смогут посетить поединок с «Боруссией» 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зенит николас гонсалес новости спб трансферы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге школьники массово возвращаются с домашнего обучения за парты
Вице-губернатор Елин: ограничения должны предотвратить ухудшение ситуации ...
В Петербурге рассказали, почему должнику могут отказать в банкротстве
Депутаты ЗакСа Петербурга обсудили проект системы управления общественным ...
Петербургские организации за нарушение правил благоустройства заплатят ГАТИ ...
Орлов видит Аршавина и Кержакова тренерами «Зенита»
«Спасибо Басте за это»: петербуржцы нашли, кого обвинить в новых ограничениях
Неработающие туалеты, гиды-нелегалы и очереди за едой навынос: что ждет ...