Орлов видит Аршавина и Кержакова тренерами «Зенита»

Экс-футболисты петербургского «Зенита» Андрей Аршавин и Александр Кержаков могли бы стать тренерами команды. Их кандидатуры видит интересными комментатор Геннадий Орлов. Об этом он заявил в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Свой выбор Геннадий Орлов обосновал желанием бывших футболистов «Зенита». Александр Кержаков на данный момент тренирует футбольный клуб «Томь», а Андрей Аршавин просто имеет тренерские задатки.

«Почему нет? Тем более, сейчас Кержаков пошел в «Томь», а там команда убитая, вообще игроков нет, аутсайдеры. Но он хочет тренировать, начинает в команде, которая на самом дне в ФНЛ. У Аршавина тоже есть тренерские задатки, у него хороший анализ. Он — такой парень, который, во-первых, говорит правду, а во-вторых, видит, что нужно, а халтуру не пропускает. Дай бог, чтобы так и произошло, может, мы увидим этот дуэт», – заявил Геннадий Орлов.

Напомним, что тренерский вопрос в «Зените» появился после неудачных выступлений команды в Лиге чемпионов при руководстве Сергея Семака. Многие ждут отставки главного тренера. Геннадий Орлов высказался и на этот счет.

«Увольнять Семака или нет — должен решать клуб. Надо понять, чего хочет Семак, какие перспективы он видит. Тренер должен своими доводами убедить руководство, что ему нужны те или иные игроки, какие он видит перспективы», Орлов видит Аршавина и Кержакова тренерами «Зенита» добавил комментатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, как отреагировали социальные сети на поражение «Зенита» в Лиге чемпионов от «Брюгге».