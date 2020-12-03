В Москве попал в больницу музыкант и продюсер Бари Алибасов

В четверг, 3 декабря, стало известно о госпитализации в одну из столичных клиник известного музыканта и продюсера Бари Алибасова.

Накануне вечером Алибасов почувствовал себя плохо, и близким пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшие врачи отметили, что у продюсера очень низкое давление, и ему необходимо постоянное медицинское наблюдение. Поэтому Бари Каримовича увезли в больницу, рассказал РИА Новости пиар-директор артиста Вадим Горожанкин.

Если состояние Алибасова стабилизируется, его выпишут уже в субботу. По предварительной информации, причиной резкого ухудшения самочувствия музыканта могла стать передозировка препаратом «Виагра».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодая помощница-массажистка Бари Алибасова ждет от него ребенка. Пол младенца еще неизвестен, однако продюсер уже определился с именами: малыша назовут Ковид, если родится мальчик, и Пандемия — если девочка.