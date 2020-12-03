ВОЗ раскритиковала введение цифровых иммунных паспортов

При этом для мониторинга будущей массовой вакцинации людей от COVID-19 ВОЗ намерена создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, что в настоящее время показывает заражения вирусом по всему миру. Фото: pixabay

При этом для мониторинга будущей массовой вакцинации людей от COVID-19 ВОЗ намерена создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, что в настоящее время показывает заражения вирусом по всему миру. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не одобряет идею введения иммунных паспортов для людей, привившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в четверг, 3 декабря, заявила старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Кетрин Смолвуд в ходе брифинга. Представитель ВОЗ отметила, что организация по-прежнему выступает против не только использования иммунных паспортов, но и обязательного тестирования на COVID-19 в аэропортах в рамках предупреждения распространения вируса из-за границы.

Вместо этого ВОЗ советует ориентироваться на данные по передаче ковида как в пределах государства, так и за рубежом, и в соответствии с ситуацией составлять рекомендации по туристическим поездкам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве уже открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19, которая стартует 5 декабря.