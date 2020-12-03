Перечислены любимые артисты россиян в 2020 году

Чаще всего граждане слушали треки рэпера Скриптонита.

В 2020 году россияне чаще всего слушали песни рэпера Скриптонита. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные стримингового сервиса Apple Music. Альбом артисты попадал в топ-10 релизов каждый месяц.

На втором месте оказался Моргенштерн, тройку замыкает Zivert. Также в список самых прослушиваемых артистов попали JONY, Artik & Asti, HammAli & Navai, Макс Корж, Егор Крид, Баста и Элджей.

Самой любимой песней оказалась «Комета», которую исполняет JONY. Вторая строчка досталась «Любимке» от NILETTO, третья — Blinding Lights от The Weeknd.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России составили рейтинг самых популярных отечественных исполнителей. В списке оказались молодые музыканты и Киркоров.