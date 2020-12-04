Петербуржцы из ЖК «Новая Охта» жалуются на вонючий водопад из канализации

В первую очередь проверялась работа канализационной насосной станции, но каких-либо проблем с работой оборудования не нашли. Фото: vk.com/spb_today

В первую очередь проверялась работа канализационной насосной станции, но каких-либо проблем с работой оборудования не нашли. Фото: vk.com/spb_today

Жители жилого комплекса «Новая Охта» в Красногвардейском районе пожаловались в соцсетях на невыносимую вонь, которую источает текущая по улице канализационная вода.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», дурно пахнущие канализационные воды превратились в своеобразный водопад, который впадает в реку Охта.

Ближе к полуночи в четверг, 3 декабря, в ЖК приехала бригада ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В первую очередь проверялась работа канализационной насосной станции, но каких-либо проблем с работой оборудования не нашли. Ночью также проверялись ближайшие сети. О решении проблемы на данный момент не сообщалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на юге Петербурга ликвидировали крупную аварию на трубопроводе.