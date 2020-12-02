На юге Петербурга ликвидировали крупную аварию на трубопроводе

В Московском районе Петербурга прорвало трубопровод. Устранить последствия коммунальной аварии удалось к вечеру 2 декабря.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети», авария произошла рядом с домом №208А по Московскому проспекту. К 19 часам специалисты завершили сварочные работы на месте аварии. Еще через два часа жильцам дали горячую воду.

На месте работали семь аварийно-ремонтных бригад, в состав которых входили 41 специалист и 14 специальных машин. Было заменено 32 метра ненадежной трубы. После ликвидации последствий аварии новый трубопровод был успешно проверен на прочность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Василеостровском районе Петербурга на улице Нахимова прорвало трубу: из-под земли бьет высоченный фонтан.