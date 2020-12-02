На Нахимова прорвало трубу: из-под земли бьет высоченный фонтан

Местные жители боятся остаться без воды.

На Васильевском острове этой ночью, с 1 на 2 декабря, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Нахимова – у одного из домов прорвало трубу. Теперь из-под земли бьет фонтан, достающий до третьего этажа. Петербуржцы боятся, что останутся без воды и запасаются ей.

На место уже выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит ликвидировать последствия инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Белы Куна из-под земли забил мощный фонтан. Потоки воды смогли перекрыть четырехэтажный дом. Не уточняется, есть ли пострадавшие в результате прорыва трубы.