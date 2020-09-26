На Белы Куна из-под земли забил мощный фонтан

Вода достает до четвертого этажа. Пока что подробности не разглашаются.

Во Фрунзенском районе сегодня вечером, 26 сентября, произошла коммунальная авария. Обо всем сообщили в Telegram-канале «Мегаполиса».

Все случилось на улице Белы Куна – по непонятной причине из-под земли забил фонтан. Потоки воды смогли перекрыть четырехэтажный дом. Не уточняется, есть ли пострадавшие в результате прорыва трубы. Местные жители ожидают прибытия сотрудников спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Фрунзенском районе из-за коммунальной аварии забил фонтан кипятка. Выяснилось, что проблемный участок трубопровода был выявлен в ходе проведения гидравлических испытаний, призванных проверить оборудование перед началом нового отопительного сезона.