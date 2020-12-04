В Петербурге нашли еще 3,7 тыс. заразившихся COVID-19

За последние сутки в Северной столице было подтверждено 3694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Город по-прежнему на втором месте по заболеваемости среди других российских регионов.

Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с заболеванием COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 6868 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 1223 человека. В Ленинградской области выявлено 212 новых случаев.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 140 тыс. 674 человека. За время пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 80 тыс. 441 человек. Число пациентов, которые болеют коронавирусом в настоящий момент, достигает 54 тыс. 508.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько времени нужно на формирование иммунитета после вакцины от COVID-19.