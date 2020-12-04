В Петербурге камеры наблюдения зафиксировали 150 тыс. нарушений ПДД в ноябре

В Петербурге камеры наблюдения зафиксировали 150 тыс. нарушений ПДД в ноябре
Камеры установлены близ пешеходных переходов. Фото: Batphoto/Андрей Пронин

Более 150 тысяч нарушений правил дорожного движения зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге в ноябре.

Как сообщает комитет по информатизации и связи, самыми многочисленными предсказуемо стали нарушения скоростного режима – более 140 тысяч (93% от всех нарушений). Второе и третье место в этом антирейтинге по итогам ноября занимают нарушения требований остановки/стоянки (более 7,7 тысяч) и проезд на запрещающий сигнал светофора (более 1,1 тысячи).

Кроме этого, в комитете рассказали о том, что с начала года вынесено более 3,4 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

На данный момент в городе работает 270 стационарных мобильных и передвижных комплексов, которые фиксируют различные нарушения ПДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на камеры фиксации ДТП потратят за три года более 4 млрд рублей.

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