В Петербурге на камеры фиксации ДТП за три года потратят более 4 млрд рублей

В Петербурге на камеры фиксации ДТП за три года потратят более 4 млрд рублей

В Северной столице для обеспечения большей безопасности на дорогах планируют установить новые камеры видеофиксации нарушений. Данная закупка обойдется городу в более чем 4 млрд рублей.

Данные об этом следуют из пояснительной записки к проекту постановления городского правительства.

Отмечается, что проект разработан комитетом по информатизации и связи Петербурга. Планируется увеличить количество камер на дорогах города, а самое главное, – уделить особое внимание максимально аварийно-опасным перекрёсткам.

В 2021 году на закупку оборудования будет потрачено почти 608 млн рублей. В 2022 – еще 1,4 млрд рублей, а в 2023 году – почти 2,1 млрд рублей.

Кроме этого, в комитете понимают, что без нарушителей не обойтись, поэтому в городской бюджет планируют вернуть более 10 млрд рублей за три года от оплаты штрафов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге владельцев электрокаров освободят от транспортного налога.

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