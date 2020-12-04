Легковушка врезалась в забор после столкновения с фурой на Энергетиков

ДТП с участием грузовика и иномарки случилось на круговом движении улицы Энергетиков и шоссе Революции.
Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» очевидцы происшествия. На данный момент точная причина аварии неизвестна. Однако мы можем увидеть, как фура буквально смяла легковушку, сдвинув ее с дороги.
В итоге, авария заслонила половину трассы и создала проблемы для движения транспорта. На месте происшествия уже работают спецслужбы для устранения инцидента и установления причин ДТП.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утреннее ДТП с автовозом создало пробку из автобусов на Руставели.
По словам очевидцев, причиной скопления общественного транспорта стало ДТП с участием автовоза и одного из автобусов. В последнего врезалась фура с прицепом.