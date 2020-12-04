В кювете на Коннолахтинской дороге заметили раскуроченную легковушку

В Петербурге на Коннолахтинской дороге легковой автомобиль вылетел в кювет. Транспортное средство превратилось в груду металла.

Авария случилась в пятницу, 4 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Судя по машине СОГ – есть погибшие», — написал автор записи.

На видеозаписи зафиксировано, что легковушка слетала с дороги. Рядом с местом ДТП стоит КамАЗ. На место прибыли сотрудники полиции.

Другие подробности неизвестны

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина и двое детей пострадали в жестком ДТП на трассе М-10.