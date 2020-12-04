Треть иностранных студентов не могут въехать в Россию из-за Covid-19

Российские вузы организовали удаленное обучение для иностранных студентов, но из-за разницы в часовых поясах, не всегда удается добиться желаемого результата. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Российские вузы организовали удаленное обучение для иностранных студентов, но из-за разницы в часовых поясах, не всегда удается добиться желаемого результата. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Треть иностранных студентов российских вузов не могут въехать в Россию из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По его словам, в связи с пандемией система образования оказалась в ситуации, которая требует нестандартных решений.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в настоящее время в вузах страны проходят обучение большее 300 тыс. иностранных студентов. Около трети из них не могут приехать в Россию. Ситуацию также усложняют проблемы со связью и разница в часовых поясах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге студенты готовы помочь школьникам на удаленном режиме обучения. Заявки на участие в такой программе подали уже более тысячи желающих.