Треть иностранных студентов не могут въехать в Россию из-за Covid-19

Треть иностранных студентов российских вузов не могут въехать в Россию из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
По его словам, в связи с пандемией система образования оказалась в ситуации, которая требует нестандартных решений.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в настоящее время в вузах страны проходят обучение большее 300 тыс. иностранных студентов. Около трети из них не могут приехать в Россию. Ситуацию также усложняют проблемы со связью и разница в часовых поясах.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге студенты готовы помочь школьникам на удаленном режиме обучения. Заявки на участие в такой программе подали уже более тысячи желающих.