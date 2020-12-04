В Петербурге 40 пешеходных переходов получили дополнительное освещение

В Петербурге 40 пешеходных переходов получили дополнительное освещение
В 2021 году планируется оборудовать таким образом еще 100 переходов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В текущем году в Северной столице улучшили 40 пешеходных переходов в разных районах города, увеличив их освещённость в полтора раза.

Сейчас «Ленсвет» продолжает в экспериментальном порядке устанавливать «умные» светодиодные светильники на переходах. Впервые новую технологию применили в прошлом году на проспекте Стачек, 91. О ходе работ в пятницу, 4 декабря, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ассиметричная оптика позволяет увидеть пешехода издалека, а водители, в свою очередь, не ослеплены встречным светом, рассказывает пресс-служба главы города. Фонари оснащены модулями индивидуального управления, поэтому контролировать освещение можно из диспетчерского центра «Ленсвета».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что новые светодиодные светильники недавно появились возле «Московской» и «Парка Победы».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб освещение пешеходный переход СПб ГБУ «Ленсвет»


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Подмосковье расстреляли супружескую пару с ребенком
«Зениту» разрешили пустить зрителей на матч с «Уралом»
На выходных в Петербурге потеплеет
Евгения Медведева исполнила песню на японском языке
В Петербурге 40 пешеходных переходов получили дополнительное освещение
Молодой человек попал под колеса машины у ТЦ «Жемчужная Плаза»
Стало известно, когда все регионы РФ подключатся к масштабной вакцинации от ...
Центр Петербурга внезапно остался без света