В Петербурге 40 пешеходных переходов получили дополнительное освещение

В 2021 году планируется оборудовать таким образом еще 100 переходов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В 2021 году планируется оборудовать таким образом еще 100 переходов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В текущем году в Северной столице улучшили 40 пешеходных переходов в разных районах города, увеличив их освещённость в полтора раза.

Сейчас «Ленсвет» продолжает в экспериментальном порядке устанавливать «умные» светодиодные светильники на переходах. Впервые новую технологию применили в прошлом году на проспекте Стачек, 91. О ходе работ в пятницу, 4 декабря, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ассиметричная оптика позволяет увидеть пешехода издалека, а водители, в свою очередь, не ослеплены встречным светом, рассказывает пресс-служба главы города. Фонари оснащены модулями индивидуального управления, поэтому контролировать освещение можно из диспетчерского центра «Ленсвета».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что новые светодиодные светильники недавно появились возле «Московской» и «Парка Победы».