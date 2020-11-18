Возле «Московской» и «Парка Победы» появится новое светодиодное освещение

Сейчас на объекте идет монтаж и бетонирование фундаментов для опор, подготовка траншей для прокладки линий электроснабжения. Фото: gov.spb.ru

Сейчас на объекте идет монтаж и бетонирование фундаментов для опор, подготовка траншей для прокладки линий электроснабжения. Фото: gov.spb.ru

В Московском районе приступили к масштабной реконструкции наружного освещения на территории квартала между Варшавской улицей, Ленинским и Новоизмайловским проспектами, Бассейной улицей.

Уже в следующем году возле станций метро «Московская» и «Парк Победы» появятся 918 новых энергосберегающих светодиодных светильников — количество фонарей увеличится в 2,8 раз. Будут освещены 7 детских садов, 2 школы, 18 игровых и спортивных площадок.

Специалисты установят 725 новых металлических опор и проложат 20 километров кабеля. В целом в Адресную инвестиционную программу по строительству и реконструкции наружного освещения на 2021-2023 годы входят 125 объектов. Заменят фонари на 59 улицах, новое освещение получат 42 квартала, 24 парка и 1,5 тысячи детских и спортивных площадок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого заменили светильники в сквере, где находится памятник Виктору Цою.