В Подмосковье расстреляли супружескую пару с ребенком

В Московской области убили супружескую пару с ребенком.

Инцидент произошел на территории садового товарищества «Малахит» в городском округе Волоколамск.

По предварительной информации, смерть наступила в результате насильственных действий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам руководителя областного главка СК Ольга Врадий, убитые — супружеская пара и их 16-летняя дочь. Их тела нашли на сгоревшей даче рядом с обгоревшей машиной.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, семью расстрелял сосед по участку. По словам очевидцев, раньше у них был конфликт. Выстрела были из охотничьего ружья, сообщает Telegram-канала «112». Подозреваемый задержан.

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