В работе Google произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбои в работе Google. Фото: Pixabay

Пользователи пожаловались на сбои в работе Google. Фото: Pixabay

В работе поисковой системы Google произошел сбой.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе Google столкнулись жители Соединенных Штатов, Бразилии, Великобритании и Франции.

Большинство пользователей сайта Google (50%) жаловались на трудности при попытке войти в свои аккаунты. При этом 49% столкнулись с проблемами с поиском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Павел Дуров отреагировал на предложение депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о разблокировке Telegram в России.