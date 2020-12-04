В работе Google произошел сбой

В работе поисковой системы Google произошел сбой.
Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе Google столкнулись жители Соединенных Штатов, Бразилии, Великобритании и Франции.
Большинство пользователей сайта Google (50%) жаловались на трудности при попытке войти в свои аккаунты. При этом 49% столкнулись с проблемами с поиском.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Павел Дуров отреагировал на предложение депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о разблокировке Telegram в России.