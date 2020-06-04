Дуров прокомментировал новости о возможной разблокировке Telegram в России

Приложение заблокировано уже несколько лет. Фото: Pixabay

Приложение заблокировано уже несколько лет. Фото: Pixabay

Он считает, что это положительно повлияет на развитие инноваций и нацбезопасности страны.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Павел Дуров отреагировал на предложение депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о разблокировке Telegram в России. Основатель мессенджера убежден, что это хорошая идея, потому что россияне смогут продолжать беспрепятственно общаться друг с другом. Плюс и в том, что разблокировка положительное повлияет на развитие инноваций и нацбезопасности страны.

«При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру»,

— заявил Дуров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дуров назвал причины не переезжать в Кремниеву долину. Программист напомнил, что в США очень высокие налоги, а качество среднего образования оставляет желать лучшего.