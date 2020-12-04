На Металлистов в «хлам» разбились две машины

Вечером 4 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошло серьезно дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, проезжую часть на перекрестке шоссе Революции и проспекта Металлистов не смогли поделить две иномарки.

В результате аварии одна из машин оказалась, а вторую от удара вынесло на тротуар возле пешеходного перехода.

На место происшествия прибыли спасатели и скорая. Информации о пострадавших не поступало.

«Стояла на светофоре… видела эту аварию… на белой машине водитель по прямой по революции ехал очень быстро… врезался в правую заднюю часть синей машины, парень видимо поворачивать собирался с революции на металлистов, надеюсь все целы…со скорой водитель сразу выскочил к пассажиру..парень сидел в тачке. Видимо в себя приходил… Жутко, конечно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

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