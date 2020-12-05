Здание бывших железнодорожных касс на Канале Грибоедова продали за 1,1 млрд рублей

Продать железнодорожные кассы дороже удалось на аукционе, который длился 9 часов.

Как сообщает Российский аукционный дом на своем официальном сайте, здание на канале Грибоедова, 24А досталось «Отелю Введенский». Отмечается, что изначальная стоимость за время торгов была увеличена на 298 млн рублей.

Аукцион состоялся 4 декабря, само мероприятие длилось примерно 9 часов. Компания победитель – предложила лот в размере 1 млн 151 тыс. рублей. Заявленная стоимость железнодорожных касс – 853 млн рублей.

Отметим, что данная постройка на канале Грибоедова не является памятником культурного наследия, но имеет определенную историческую ценность для Петербурга. Площадь здания 9,2 тыс. квадратных метров с земельным участком в 3,4 тыс. квадратных метров.

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