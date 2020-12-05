В Ленобласти женщина, перебегавшая дорогу, погибла под колесами ВАЗ

В Ленобласти женщина, перебегавшая дорогу, погибла под колесами ВАЗ
Выяснятся все обстоятельства инцидента. Фото: Baltphoto

Пешеход получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью.

В Ленинградской области произошла смертельная авария. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону.

Все случилось на 385 километре автодороги Вологда-Тихвин. Женщина 48 лет пыталась перебежать дорогу, когда на нее наехал ВАЗ. Судя по всему, водитель не успел отреагировать на нарушительницу ПДД. Пешеход получила серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода. На место прибыли сотрудники спецслужб, приступившие к выяснению обстоятельств инцидента.

Известно, что за рулем легковушки сидели 23-летний мужчина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Металлистов в «хлам» разбились две машины. В результате аварии одна из машин оказалась, а вторую от удара вынесло на тротуар возле пешеходного перехода.

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