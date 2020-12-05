Россиянин насмерть замерз в сломавшемся автомобиле

Россиянин насмерть замерз в сломавшемся автомобиле
Мужчина замерз в сломавшейся машине. Фото: pixabay

За окном стоял 50-градусный мороз. Еще один мужчина, сидевший в легковушке, был госпитализирован.

Этой ночью, 5 декабря, в Якутии обнаружили автомобиль с трупом. Участковый обратил внимание на сломанный автомобиль, который стоял на дороге в жуткий холод. В салоне находились два человека – один из них уже был мертв, а другой нуждался в госпитализации. Об этом сообщают на сайте СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

По предварительным данным, гражданин погиб из-за 50-градусного мороза, а его спутник получил обморожение. Установлено, что у машины сломался радиатор.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Тело погибшего отправили на экспертизу для установления причин летального исхода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мальчик нашел сгнивший труп в замерзшей луже.

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