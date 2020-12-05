СКА сыграет с «Трактором» в Челябинске

СКА сыграет с &#171;Трактором&#187; в Челябинске
СКА набрал 44 очка. Фото: ХК СКА

Матч начнется совсем скоро – в три часа дня.

Сегодня, 5 декабря, СКА сыграет с «Трактором» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоится на выезде в Челябинске и начнется в три часа дня.

Напоминаем, что на данный момент петербургский клуб смог заработать 44 очка за 33 игры. Команда находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Трактора» тоже 44 очка.

К слову, это не первая встреча клубов в текущем сезоне. Предыдущая завершилась поражением СКА.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что болельщики смогут поддержать «Зенит» на матче с «Уралом». Матч состоится в рамках российской Премьер-лиги.

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