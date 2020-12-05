Сбербанк сообщил о сбое в работе карт Visa

Проблемы с оплатой продолжались чуть более часа. Фото: Pixabay

Проблемы с оплатой продолжались чуть более часа. Фото: Pixabay

Ряд клиентов Сбербанка столкнулись с техническими неполадками при проведении операций с картами Visa, сообщили в пресс-службе денежно-кредитной организации.

Об этом стало известно в субботу, 5 декабря. Некоторые клиенты могли столкнуться со сбоем в системе при выполнении каких-либо операций по картам Visa. В Сбербанке отметили, что в настоящее время все неполадки были устранены.

Уточняется, что сбой произошел во внешнем эквайринге, когда клиенты пытались оплатить покупку при использовании пластиковой карты. Проблемы с оплатой продолжались чуть более часа.

В некоторых случаях средства клиентов при оплате блокировались, но реальной транзакции не совершалось. В банке пообещали, что средства вернутся на карты клиентов в течение 2-5 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в работе Google произошел сбой.