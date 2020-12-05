В ООН предупредили о тяжелейшем гуманитарном кризисе в 2021 году

Бизли призвал мировых лидеров и международные организации уделить приоритетное внимание финансированию борьбы с голодом и миграции. Фото: unsplash

Бизли призвал мировых лидеров и международные организации уделить приоритетное внимание финансированию борьбы с голодом и миграции. Фото: unsplash

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что следующий год может стать катастрофическим из-за всплеска числа голодающих людей, которые находятся на грани смерти.

Из-за коронавирусной пандемии число людей, рискующих умереть от голода, выросло на 135 миллионов — до 270 миллионов. Текущая ситуация говорит о том, что 2021 год может стать катастрофическим, заявил Бизли.

Сейчас в ООН говорят о том, что в следующем году может наступить самый серьезный гуманитарный кризис с момента основания организации, передает ТАСС.

Для предотвращения столь жуткого сценария Бизли призвал мировых лидеров и международные организации уделить приоритетное внимание финансированию борьбы с голодом и миграции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калифорнии спрогнозировали «мегакатастрофу» от природных явлений.