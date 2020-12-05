В Калифорнии спрогнозировали «мегакатастрофу» от природных явлений

В американском штате Калифорния прогнозируют «мегашторм», последствия которого окажут серьезные проблемы для Западного побережья США.

Как сообщает ABC News со ссылкой на ученого-климатолога Дэниела Суэйна, в данном штате возможно повторение катаклизма зимы 1861-1862 годов. Тогда длительные дожди привели к образованию целого внутреннего моря в Центральной долине шириной в 65 км и длиной в 240 км.

Из-за данного явления умерли 4 тыс. человек, что составило 1% населения штата Калифорния.

Ученые отметили, что если катастрофа повторится, то она сможет унести жизни 400 тыс. человек. На данный момент именно такое число составляет 1% населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что по словам ученых из США, до их страны коронавирус добрался раньше, чем его нашли в Китае.

Работа показала, что на тот момент у ряда пациентов уже были антитела к коронавирусу — более сотни образцов показали положительный результат. Это значит, что еще в декабре коронавирус был в Америке.