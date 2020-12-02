Ученые считают, что коронавирус добрался до США раньше, чем его нашли в Китае

Ученые считают, что коронавирус добрался до США раньше, чем его нашли в Китае
Антитела к коронавирусу были найдены в крови пациентов, которая была сдана в декабре 2019 года. Фото: pixabay.com

Американские исследователи выяснили, что в Штаты коронавирусная инфекция пробралась еще до момента, когда он был обнаружен в Китае.

Специалисты из центров по контролю и профилактике заболеваний США провели исследование образцов крови нескольких тысяч человек, которые были собраны в период с середины декабря 2019 года по середину января 2020 года. Работа показала, что на тот момент у ряда пациентов уже были антитела к коронавирусу — более сотни образцов показали положительный результат. Это значит, что еще в декабре коронавирус был в Америке.

Ранее антитела к коронавирусу были найдены в крови жителей Франции и Италии, которая также была собрана в начале 2019 года.

В настоящее время исследователи пытаются связаться в пациентами, в крови которых были найдены антитела, чтобы выяснить, были ли они за границей в конце 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какая болезнь на треть снижает риск заражения COVID-19.

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