Ушел из жизни чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник

Советский футболист, автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет.

О смерти спортсмена сообщила его дочь Анастасия. Она написала на своей странице в Facebook, Виктор Владимирович ушел из жизни в субботу, 5 декабря. «Папочка, покойся с миром», — пишет Анастасия.

Виктор Понедельник приобрел известность после матча со сборной Югославии, когда советская сборная выиграла Кубок Европы. Тогда Понедельник забил «золотой гол» во время дополнительного тайма на 113-й минуте.

Футболист был заслуженным мастером спорта СССР, серебряным призером чемпионата Европы 1964 года и победителем чемпионата Европы 1960 года. Он завершил карьеру футболиста в 1966 году, после чего пошел тренировать «Ростсельмаш». В 1969 году он пошел по стопам отца и стал спортивным обозревателем.