Журнал Time присудил 2020 году звание худшего в истории

Американский журнал Time опубликовал обложку свежего выпуска, на которой объявил 2020 год худшим в истории.

На обложке изображено число 2020 черного цвета, которые перечеркнуты красным крестом. Под изображением находится надпись «худший год в истории».

В выпуске опубликована посвященная обложке статья, которая написана американским кинокритиком Стефани Захарек. В статье говорится, что в истории США, равно как и других стран, были более тяжелые годы, но «большинство из ныне живущих никогда не видели такого года, как этот».

Журналистка отметила, что в настоящее время практически не осталось тех, кто может вспомнить тяжелую пандемию «испанки» в 1918-1919 годах, Великую депрессию или две мировые войны. Но остальные, по ее словам, были мало готовы к бесконечным стихийным бедствиям; выборам, результаты которых «оспаривают на основе фантазий»; к вирусу, который скорее всего передался от летучей мыши и «перевернул с ног на голову жизнь практически всех жителей планеты».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ООН предупредили о тяжелейшем гуманитарном кризисе в 2021 году.