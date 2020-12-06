В Петербурге будет тепло и сухо

В последний день уходящей недели, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности как обычно рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 6 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет определятся тёплым сектором далёкого циклона, выходящим своим центром в акваторию Баренцева моря. Осадков не ожидается. При этом температурный фон останется существенно выше климатической нормы.

Температура воздуха прогреется до + 3 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут -2…+4 градуса. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.