Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заразился COVID-19

В петербургском «Зените» коронавирус выявили у тренера Анатолия Тимощука. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на собственного источника.

Скорее всего, по этой причине наставника уже несколько матчей не видно на тренерской скамье «Зенита».

Напомним, 6 декабря «Зенит» разгромил «Урал» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу со счетом 5:1. Азмун оформил хет-трик оформил Азмун, голами отметились Артем Дзюба и Дуглас Сантос.

Команда Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несмотря на то, что в Санкт-Петербурге запретили проведение спортивных мероприятий в присутствии болельщиков, на трибунах не будет пусто. Поддержать «Зенит» смогут 1,7 тысяч человек.