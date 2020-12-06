Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Новый год

В некоторых регионах ожидается непривычно теплая погода.

Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый. Они отмечают, что в ряде регионов ожидается непривычно теплая погода. Речь идет о севере европейской части России, о центральных регионах, Приморье и тихоокеанском побережье. Дело в том, что они будут находиться во власти циклонов всю вторую половину месяца. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на специалистов из центра погоды «Фобос».

При этом довольно холодно будет на юге Русской равнине, на Урале, в Сибири и большей части Дальнего Востока. В некоторых регионах температура окажется ниже средней примерно на пять градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какую погоду ждать петербуржцам зимой. По его прогнозу, зима будет теплой, и аномальные температуры воздуха в 1-3 градуса будут наблюдаться в каждом месяце.