Тиньков рассказал, когда полностью выздоровеет

Тиньков чувствует себя нормально, но пока что восстанавливается. Фото: https://vk.com/olegtinkov

Тиньков чувствует себя нормально, но пока что восстанавливается. Фото: https://vk.com/olegtinkov

Он заявил, что будет восстанавливаться после болезни примерно год.

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал, когда полностью выздоровеет. Последними новостями он поделился в Instagram-аккаунте. Он отметил, что прошло 150 дней после трансплантации стволовых клеток. Врачи уверяют, что пока рано говорить о выздоровлении – скорее всего, Тиньков придет в себя только через год.

Бизнесмен чувствует себя нормально, хоть болезнь и оказалась «долгая, сложная и противная». Тиньков рад, что занимался спортом – это помогает ему переносить болезнь. Он призвал подписчиков вести активный образ жизни и радоваться каждому дню. Напоминаем, что в 2019 году у Тинькова диагностировали лейкемию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коттедж Олега Тинькова обокрали на 1 млн рублей.