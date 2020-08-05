Коттедж Олега Тинькова обокрали на 1 млн рублей

Загородный коттедж российского бизнесмена Олега Тинькова, где он обычно отдыхает со своей супругой Риной, обокрали на более чем 1 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Неизвестные злоумышленники пробрались в дом в Никольском тупике и вынесли оттуда дорогостоящие вещи. Общая сумма ущерба от действий воров составила более 1 млн рублей.

Как сообщили в столичном главке МВД, кто-то взломал два сейфа в коттедже и забрал оттуда ценные вещи. В дом злоумышленник попал через окно, отжав пластиковый стеклопакет.

Сейчас правоохранители открыли уголовное дело по факту кражи. О произошедшем в полицию сообщила горничная супруги Тинькова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец обворовал бар в Купчино, чтобы оплатить кредит.