Петербуржец обворовал бар в Купчино, чтобы оплатить кредит

Петербуржец обворовал бар в Купчино, чтобы оплатить кредит
Петербуржец вынес оборудование из кафе. Фото: unsplash.com

В Петербурге суд вынес приговор по делу о краже оборудования в баре. Он получил условный срок, возместив ущерб.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело в среду, 5 августа, рассмотрел Фрунзенский районный суд.

Было установлено, что в апреле этого года он смог пробраться в бар, а затем вынес оттуда оборудование на сотни тысяч рублей. Вывезли из бара даже стол, холодильник, морозильный ларь, морозильник и технику. Общий ущерб оценили в 450 тысяч рублей.

Сам фигурант вину признал и полностью возместил ущерб. Петербуржец рассказал, что смог вывезти посреди дня столько оборудование, договорившись с фирмой по выкупу ресторанного оборудования. Бар как раз был выставлен на продажу. За все оборудование он от компании получил 70 тысяч рублей, а за похищенные ноутбуки – четыре тысячи. Деньги он потратил на кредиты.

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