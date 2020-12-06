Петербуржцев предупредили о скользких дорогах в понедельник

Петербуржцев предупредили о скользких дорогах в понедельник
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В городе ожидается минусовая температура.

В Санкт-Петербурге в понедельник, 7 декабря, ожидается облачная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Синоптики отмечают, что ночью температура опустится до минус четырех градусов, а днем составит максимум ноль градусов. Ветер, гуляющий по Северной столице, разгонится до 12 метров в секунду. Осадков при этом не будет.

Спасатели добавляют, что дороги в начале недели будут скользкими, так что автомобилистам стоит быть осторожнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Новый год. В некоторых регионах ожидается непривычно теплая погода.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гололедица мчс погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Латышских Стрелков заметили потоп: там, скорее всего, прорвало трубу
Врач заявил, что можно потерять глаз из-за линз
Психологи рассказали, как выбрать лучший подарок на Новый год
Оскандалившаяся дочь ведущего Первого канала покинула шоу «Голос»
На Елагином острове дружба совы и белочки закончилась смертью последней
Петербуржцев предупредили о скользких дорогах в понедельник
Ученые выяснили, почему человека раздражает звук скрежета
Трамп убежден, что выигрывает выборы